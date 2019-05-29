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Комітет Верховної Ради підтримав відставку Гройсмана та Виборчий кодекс

Вероніка Рой

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.  Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець, передає УП.

 

«По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою», – написав він у Facebook.

Також профільний комітет підтримав розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1), який пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.

«Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!», – повідомив Ємець.

Він зазначив, що до цього «три місяці не було кворуму».

Ємець із приводу Виборчого кодексу додав: « Тепер він в сесійній залі. Або приймемо, або дізнаємося по прізвищах, хто наобіцяв відкриті списки – і збрехав. До виборів дізнаємося… Проте вірю, що закон все таки приймемо!».

Нагадаємо, 20 травня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення подати у відставку.

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