«Карпати» обіграли «Арсенал-Київ», але можуть вилетіти з Прем’єр-ліги

Львівські «Карпати» зіграли заключний поєдинок в рамках чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги сезону-2018/2019. Суперником «зелено-білих левів» у гостьовому матчі був столичний клуб «Арсенал-Київ». Гра на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві завершилася перемогою львів’ян з рахунком 3:2.

Як повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати», львів’яни пропустили чи не після першої атаки в поєдинку, Після цього «Карпати» видали прекрасний відрізок, який все перевернув з ніг на голову. На 13-й хвилині пристрілювався Денис Мірошніченко – м’яч після його удару пролетів поруч із штангою. Згодом по воротах суперника пробивали Франціско Ді Франко і Сергій Мякушко. Лідер «зелено-білих» відмінно виконав штрафний удар, втім м’яч полетів трохи вище воріт. І все ж львів’яни домоглися свого. Мартін Онгла виконав кутовий, а Андрій Нестеров вистрибнув найвище у штрафному майданчику і головою відправив м’яч у сітку – 1:1! На цьому «леви» не зупинилися і забили вдруге. Владислав Дубінчак сфолив у власних володіннях проти Крістіана Понде – пенальті! Вирок без проблем виконав Сергій Мякушко – 2:1!

Заключні хвилини першого тайму «зелено-білі» провели в атаці і це принесло свої плоди. Онгла видав класну передачу на хід Гуцуляку, той змістився вліво і пробив. Удар Олексія заблокували, однак першим на підбиранні був Денис Мірошніченко – він в дотик відправив м’яч у сітку і збільшив перевагу «Карпат» до двох голів.

Розуміючи своє скрутне становище, другий тайм господарі розпочали активніше, що підтвердив удар головою Кадимяна у дебютні хвилини. Нападник канонірів цілив у ближній кут, але м’яч не потрапив у ціль. Кияни продовжили атакувати, однак карпатівці грамотно оборонялися, позбавляючи суперника шансів пробити по воротах Кучинського. Наступний гольовий момент «левів» організував Олексій Гуцуляк: після подачі з флангу, карпатівець без перешкод головою пробив по воротах, але поперечина зупинила м’яча.

Завершувався поєдинок на половині поля «Карпат»: на 90-й хвилині Калітвінцев зі штрафного пробив над стінкою – круглий пролетів трохи вище поперечини… А вже в доданий арбітром час «Арсенал» таки забив другий м’яч: Ліпартія прокинув сферу до воротарської зони, а Авагімян низом відправив його до сітки – 3:2! Таким рахунок і залишився й після фінального свистка арбітра.

Попри перемогу в цьому поєдинку, «Карпати» не змогли покинути зону перехідних матчів, адже «Олімпік» та «Ворскла» зіграли внічию – 2:2. Тепер на «левів» чекає двоматчеве протистояння з луцькою «Волинню», яка посіла третє місце у Першій лізі. Матчі відбудуться 4 та 8 червня. Перша зустріч пройде у Львові, матч-відповідь – у Луцьку…