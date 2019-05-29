ОСТАННІ НОВИНИ

«Карпати» обіграли «Арсенал-Київ», але можуть вилетіти з Прем’єр-ліги

Андрій Котенський

|

Львівські «Карпати» зіграли заключний поєдинок в рамках чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги сезону-2018/2019. Суперником «зелено-білих левів» у гостьовому матчі був столичний клуб «Арсенал-Київ». Гра на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві завершилася перемогою львів’ян з рахунком 3:2.

 

Як повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати», львів’яни пропустили чи не після першої атаки в поєдинку, Після цього «Карпати» видали прекрасний відрізок, який все перевернув з ніг на голову. На 13-й хвилині пристрілювався Денис Мірошніченко – м’яч після його удару пролетів поруч із штангою. Згодом по воротах суперника пробивали Франціско Ді Франко і Сергій Мякушко. Лідер «зелено-білих» відмінно виконав штрафний удар, втім м’яч полетів трохи вище воріт. І все ж львів’яни домоглися свого. Мартін Онгла виконав кутовий, а Андрій Нестеров вистрибнув найвище у штрафному майданчику і головою відправив м’яч у сітку – 1:1! На цьому «леви» не зупинилися і забили вдруге. Владислав Дубінчак сфолив у власних володіннях проти Крістіана Понде – пенальті! Вирок без проблем виконав Сергій Мякушко – 2:1!

Заключні хвилини першого тайму «зелено-білі» провели в атаці і це принесло свої плоди. Онгла видав класну передачу на хід Гуцуляку, той змістився вліво і пробив. Удар Олексія заблокували, однак першим на підбиранні був Денис Мірошніченко – він в дотик відправив м’яч у сітку і збільшив перевагу «Карпат» до двох голів.

Розуміючи своє скрутне становище, другий тайм господарі розпочали активніше, що підтвердив удар головою Кадимяна у дебютні хвилини. Нападник канонірів цілив у ближній кут, але м’яч не потрапив у ціль. Кияни продовжили атакувати, однак карпатівці грамотно оборонялися, позбавляючи суперника шансів пробити по воротах Кучинського. Наступний гольовий момент «левів» організував Олексій Гуцуляк: після подачі з флангу, карпатівець без перешкод головою пробив по воротах, але поперечина зупинила м’яча.

Завершувався поєдинок на половині поля «Карпат»: на 90-й хвилині Калітвінцев зі штрафного пробив над стінкою – круглий пролетів трохи вище поперечини… А вже в доданий арбітром час «Арсенал» таки забив другий м’яч: Ліпартія прокинув сферу до воротарської зони, а Авагімян низом відправив його до сітки – 3:2! Таким рахунок і залишився й після фінального свистка арбітра.

Попри перемогу в цьому поєдинку, «Карпати» не змогли покинути зону перехідних матчів, адже «Олімпік» та «Ворскла» зіграли внічию – 2:2. Тепер на «левів» чекає двоматчеве протистояння з луцькою «Волинню», яка посіла третє місце у Першій лізі. Матчі відбудуться 4 та 8 червня. Перша зустріч пройде у Львові, матч-відповідь – у Луцьку…

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...