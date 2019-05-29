Гривня від зміцнення перейшла до падіння

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,74 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.
Курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 26,70 – 26,74 гривні;
Євро – 29,75 – 29,79 гривні.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,74 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.
Курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 26,70 – 26,74 гривні;
Євро – 29,75 – 29,79 гривні.
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Андрій Котенський