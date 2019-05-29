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Чому варто відмовитися від запусків повітряних кульок під час святкувань: пояснює Уляна Супрун

Вероніка Рой

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Відпускати повітряні кульки в повітря стало доброю традицією під час різних святкувань — шкільних випускних, концертів чи весіль. Але мало людей задумуються, що відбувається з кульками далі. Звісно, вони не просто розчиняються в повітрі. В.о мінстра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла, які саме шкідливі наслідки мають повітряні кульки та їхні залишки для довкілля і тварин, та чому слід відмовитися від цієї традиції.

 

За її словами, повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони потім падають назад на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок складає від 4 років, капронових стрічок — понад 100 років.

«Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Вже доволі добре відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини», – пояснює Уляна Супрун.

Також вона зазначає, що яскраве забарвлення кульок та стрічок дуже приваблює тварин і птахів. Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.

Окрім цього, залишки повітряних кульок, що потрапили у воду, дуже схожі на медуз чи інших невеликих морських створінь. Через це їх споживають в їжу більші морські тварини.

«Птахи часто заплутуються в стрічках і не можуть більше літати. Крім цього, вони також споживають залишки повітряних кульок в їжу. В одному з досліджень було виявлено, що повітряні кульки та їхні частини є провідною причиною загибелі морських птахів», – розповідає в.о міністра охорони здоров’я.

Як вона додала, зважаючи на дані наслідки, в деяких регіонах Великобританії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством.

Водночас Уляна Супрун повідомила, що активісти запустили флеш-моб #ековипускний із закликом до випускників відмовитися від запуску повітряних кульок. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля — посадити дерева чи квіти або спільно знайти інші альтернативи повітряним кулькам.

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