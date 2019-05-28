Західну України накриють проливні дощі, місцями з градом і шквалами

У середу і четвер на заході та півночі України очікуються грозові дощі, місцями з градом і шквалами вітру. Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УП.

Найближчої доби, 29 травня, в західну частину України атмосферний фронт принесе дощі, місцями значні, які супроводжуватимуться грозами, подекуди з градом і шквалистим вітром; на решті території в зоні підвищеного тиску буде сухо і тепло, а на південному сході країни навіть жарко.

У західних і Житомирській областях – грозові дощі, місцями значні дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с, температура вночі 12-15°, удень 17-22°. На решті території – без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, удень 24-29°, у південних і східних областях місцями 30-32°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

У четвер, 30 травня, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території країни – без опадів. Вітер південно-східний (у західних областях – північно-західний), 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 10-15°, удень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень, на решті території 28-33°, у північних, Вінницькій, Черкаській областях 24-29°.