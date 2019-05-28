Верховна Рада відмовилася скоротити робочий день для вагітних

Верховна Рада України не ухвалила у першому читанні законопроект, яким могли зобов’язати роботодавців скорочувати робочий день вагітним жінкам на 1 годину без зменшення розміру зарплати. Про це пише Громадське.

За відповідний законопроект №7113 проголосувало менше половини депутатів. Голосів не вистачило також на те, щоб повернути законопроект на доопрацювання.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є підвищення соціальних гарантій захисту вагітних жінок та забезпечення здорового материнства.

«Проектом пропонується в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності, зі збереженням середньої заробітної плати», — йдеться у пояснювальній записці о законопроекту.