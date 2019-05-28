У Львові стартував другий етап досліджень єврейських поховань «Простору синагог»

Сьогодні у Львові стартував другий етап досліджень єврейських поховань у рамках проекту «Простір синагог». Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Як зазначила Лілія Онищенко, фінансування здійснюється з коштів міського бюджету, а також за кошти Євросоюзу, за проектом «Спільна спадщина — спільна відповідальність». Ще одним із партнерів досліджень виступала міська рада Умані. Вартість усього проекту сягає пів мільйона євро.

«Розпочинаємо реалізацію другого етапу проекту «Простір Синагог». Перший етап був завершений у 2016 році. На його основі маємо законсервований простір. Другий етап — це дослідження території, де була Велика міська синагоги, а зараз на ній розташований літній майданчик. Другий етап проекту передбачає проведення ґрунтових археологічних досліджень цієї ділянки. А вже на основі результатів археологічних досліджень буде зроблено проект впорядкування цієї території… Археологічні роботи будуть коштувати 495 тис. грн. А весь проект півмільйона євро. Археологічні роботи планують розпочати на початку червня», – повідомила Ліжія Онищенко,

Водночас, за словами доктора архітектури, історика архітектури у Центрі єврейського мистецтва Єврейського університету у Єрусалимі, знавця сакрального мистецтва Східної Європи Сергія Кравцова, цінність «Простору синагог» складається з декількох складників, але кожного з них достатньо, аби визнати цю споруду чи місце пам’яткою.

«Цінність пам’ятки «Простору синагог» пов’язана із видатними діячами іудейської та релігійної культури. Це місце овіяне історіями, адже воно є свідком голокосту », – зазначав історик.

Дослідник також закликав приділити більше уваги для вивчення єврейської спадщини у рамках історії Львова.

Як відомо, «Простір синагог» – одне з найбільш значимих місць втраченого єврейського Львова. Це меморіальний комплекс який з’явився на місці трьох знищених єврейських святинь – синагоги «Золота Роза», Великої міської синагоги і Дім навчань «Бейт Гамідраш» – будівлі, яка поєднувала навчальні приміщення та зал для молитви.

У травні 2017 року Господарський суд Львівської області визнав недійсною ухвалу Львівської міської ради №522 «Про питання захисту права власності територіальної громади м. Львова» в частині власності території на Федорова, 27. Таким чином він вивів із комунальної власності міськради територію «Простору синагог».

Сама синагога «Турей Загав», яка більш відома як «Золота Роза», була пам’яткою архітектури ренесансу, святинею єврейської громади Львова. Однак у серпні 1941 року її зруйнували німецькі війська.

Нагадаємо, першу частину проекту «Простір синагог» на вулиці Федорова, 27 у Львові відкрили 4 вересня 2016 року. Вона включає консервацію залишків синагоги «Золота Роза», маркування фундаменту єврейського Будинку навчання Бейт Гамідраш та встановлення меморіальної інсталяції «Увіковічнення».

Як повідомляє Центр міської історії Центрально-Східної Європи, проект є ініціативою для вшанування історії євреїв у Львові та кращого розуміння спільної міської історії і спільної спадщини самими львів’янами і гостями міста. Був реалізований за ініціативою та фінансовою підтримкою міської адміністрація у співпраці з Центром міської історії, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та партнерськими єврейськими організаціями.

Фото: Prolviv