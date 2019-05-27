В Україні випробували ракетний комплекс «Нептун»

На військовому полігоні в Одеській області пройшов вогневі випробування ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун». Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

Зокрема, конструктори «ДККБ «ЛУЧ», що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність Р-360.

Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360.

Саме цей параметр є одним із найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та перехопити крилату ракету. І тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення.

Водночас були замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

Загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Як відомо, видання Bihus.info оприлюднило розслідуванняпро те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував «відкат» у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, «зливали» справи по Гладковському за хабарі.

Після оприлюднення цієї інформації Петро Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.

Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.

Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.

2 квітня Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну «Укроборонпром»