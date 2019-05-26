На природу з аптечкою: лікарі розповіли, що треба мати при собі

Коли збираєтеся на природу, варто потурбуватися про аптечку. Про її наповнення розповів завідувач консультативно-інформаційного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко, передає УНН.

«Збираючись на дачу, обов’язково треба запастись лікарськими засобами. Перш, ніж складати аптечку в дорогу, перевірте термін зберігання препаратів. Для зручності підпишіть упаковки — який препарат для чого використовується. А вже по приїзду складіть їх у прохолодне місце, далі від сонячних променів», — наголосив лікар.

Першим, що слід покласти в аптечку, на думку лікаря, мають бути препарати від алергії, адже на природі на людину чекає багато збудників: рослини, комахи чи, навіть, дим від вогню.

Також при собі обов’язково треба мати знеболювальні та спазмолітичні препарати — на випадок головного болю чи спазму у животі. Проте зловживати такими засобами лікар не радить.

Необхідно взяти жарознижуючі препарати, особливо, коли на природу їдуть ще й діти.

«Не забудьте покласти до своєї аптечки засоби від розладу шлунку. Це можуть бути абсорбенти, такі як активоване вугілля, а також препарати, що нормалізують травлення», — каже Олександр Комашко.

За його словами, навіть якщо у вас нема проблем із серцем, варто запастись валідолом та нітрогліцерином. Можуть знадобитись і засоби від кашлю чи ліки від нежиттю, ними лікар теж радить не нехтувати, збираючись на дачу.

«В аптечці мають обов’язково бути проти опікові препарати. Ще однією традиційною складовою аптечки є розчини зеленки та йоду. Не забудьте покласти вату, бинт та лейкопластир. І звичайно не завадить покласти засоби для відлякування комах і лікування укусів, а також крем для захисту від сонця», — додав лікар.