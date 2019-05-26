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«Ігровий розлад» офіційно визнали хворобою

Анастасія Мельник

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Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала хворобою «ігровий розлад», додавши його до нової міжнародної класифікації хвороб, передає Радіо Свобода.

 

Відповідне рішення держави-члени ВООЗ ухвалили під час 72-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві.

Зазначимо, що до міжнародної класифікації хвороб вносять захворювання, відхилення і розлади, які піддаються клінічному дослідженню, а люди, які страждають від таких недуг, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

У новій класифікації хвороб, яка набере чинності з 2022 року, ігровий розлад характеризується «стійкою або повторюваною ігровою поведінкою», яка викликає «значне порушення в особистих, сімейних, соціальних, освітніх, професійних або інших важливих областях функціонування».

На думку ВООЗ, розлад проявляється через «пріоритет ігор над іншими життєвими інтересами і повсякденною діяльністю» і «продовження ігрової діяльності, незважаючи на виникнення негативних наслідків».

При цьому виробники комп’ютерних ігор з усього світу закликали ВООЗ переглянути своє рішення, заявивши, що воно «не ґрунтується на досить надійних доказах».

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