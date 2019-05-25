Негода в Україні пошкодила майже сотню мостів

Негода в Україні пошкодила 98 автомобільних мостів та пішохідних мостових переходів, а також розмила близько 100 км доріг. Про це сьогодні, 25 травня, під час позачергового засідання штабу ДСНС щодо підтоплення західних областей України повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, передає УНН.

Олег Мельчуцький також повідомив, що внаслідок негоди на території Закарпаття і Прикарпаття залишаються підтопленими 180 дворогосподарств.

«У Закарпатській області залишаються підтопленими 153 дворогосподарств, 90 підвальних приміщень та 492 га сільгоспугідь та 52 га пасовищ. В Івано-Франківській області ще підтоплено 27 дворогосподарств», – розповів він.

За словами Олег Мельчуцького, протягом останнього тижня внаслідок несприятливих погодних умов, сильних дощів, поривів вітру, гроз на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей частково підтоплено 1 тисяча 968 будинків, понад 7 тисяч 316 дворогосподарств, 8 тисяч 800 га сільгоспугідь та до 162 населених пунктів.