Завтра на «Арені Львів» відбудеться концерт гурту «Антитіла»

Гурт «Антитіла» розпочинає всеукраїнський стадіонний тур «Hello». Перший концерт туру відбудеться на «Арені Львів», 25 травня. Саме у Львові відбудеться дебютний концерт такого формату за всю історії гурту. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив фронтмен гурту Тарас Тополя.

За словами Тараса Тополі, тур присвячений 10-річчю групи і її новому альбому «Hello». До цієї події вони готувалися майже два роки і їм буде чим здивувати публіку.

Окремої уваги заслуговує технічна складова концерту. Відвідувачам обіцяють найсучасніше звукове та світлове шоу. Акустика, якою буде оснащена сцена, стала справжнім проривом на NAMM Show у Америці – одному із найпрестижніших експо-шоу у сфері музичної акустики у Америці.

Сцену збудували напівколом, шириною понад 40 метрів і заввишки, як 5-ти поверховий будинок, що оснащений сотнею світлових приладів. Лише площа екранів становитиме 200 м.кв.

Слухачів обіцяють потішити розширеною музичною програмою до якої увійдуть пісні з нового лонг-плею «Hello» та кращі хіти із попередніх платівок. Окрім того «Антитіла» презентують у Львові нову пісню і кліп, які вони створили у співпраці із відомим британським гуртом Clean Bandit.

Гостями концерту стануть виконавець Melovin та польський гурт «Chemia».

Подібні концерти відбудуться лише у п’яти містах України – Львові, Харкові, Полтаві, Одессі та Києві. Однак організатори не виключають, що восени проведуть ще ряд концертів у закритих приміщеннях, в містах, які не увійшли до туру. На весні у «Антитіл» є задум потішити своїх шанувальників у США, Канаді та Польщі.

Також стало відомо, що львівський концерт «Антитіл» отримає телеверсію, яку можна буде побачити на екранах наприкінці літа. Вже зараз викуплено понад 15 тисяч квитків і це не враховуючи безкоштовних запрошень. Кількість відвідувачів прогнозується ще більшою, адже синоптики обіцяють на вечір, 25 травня, ясну погоду.

«Приходьте без запізнень, бо концерт розпочнеться вчасно, об 19.00», – зауважив Татас Тополя.

Як відомо, попередній тур гурту «Сонце» у 2017 році увійшов до книги рекордів України, за охоплення найбільшої кількості міст в рамках одного концертного туру. Із травня 2017 року «Антитіла» витримали дворічну концертну паузу.

Квитки можна придбати на сайті Concert.ua.