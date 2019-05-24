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«Голос» Вакарчука озвучив свої вимоги до кандидатів у нардепи від їхньої партії

Соломія Головіна

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Партія «Голос» музиканта Святослава Вакарчука опублікувала свої вимоги до кандидатів у нардепи, за якими формуватимуть виборчий список для участі у парламентських виборах. Про це мовиться на Facebook-сторінці партії.

 

«Друзі, ми оприлюднюємо критерії, за якими формуємо виборчий список для участі у парламентських виборах. До кандидатів у народні депутати України ми висуваємо 10 вимог», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, кандидати до парламенту від партії «Голос»:
1. Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки.
2. Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України «Про очищення влади».
3. Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії «Голос».
4. Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни.
5. Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів.
6. Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.
7. Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі.
8. Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами.
9. Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт Російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.
10. Не є чинними народними депутатами України.

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