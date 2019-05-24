Бойовики передали Києву ще 60 ув’язнених з окупованої Луганщини

Відбулася чергова передача ув’язнених з окупованої території Луганщини. Про це у Facebook повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини», – написала Людмила Денісова.

Вона зазначила, що це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019 ми перемістили 255 засуджених.

«З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», – підкреслила уповноважена з прав людини.

Загалом, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 268 засуджених, з них вже 46 осіб звільнено.

Людмила Денісова повідомила, що протягом 2014 – 2019 років переведено 454 засуджених.

«Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану Урядом України територію для продовження відбування покарання», – наголосила вона.