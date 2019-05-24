Львів'ян запрошують на мистецький захід «Натхненні Пінзелем»

У Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької 4 червня відбудеться конкурс скульптур «Натхненні Пінзелем». Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

«Яскрава мистецька подія Львова, яка об’єднає музику, скульптуру й балет, і покликана привернути увагу до реставрації творінь геніального митця Іоана Пінзеля», – зазначили організатори.

Свої роботи під час конкурсу презентують дев’ять скульпторів: Іван Самотос, Петро Старух, Віктор Проданчук, Володимир Цісарик, Павло Бондар, Ярослав Костко, Володимир Семків, Тарас Данилюк, Василь Бабій.

Скульптура, яка здобуде перемогу у конкурсі, буде виготовлена у повний зріст та подарована місту.

Опісля конкурсу, гостей театру запрошують о 21 годині до Дзеркальної зали, де відбудеться унікальна постановка балету «ЛЮДИНА або Містерія Майстра Пінзеля».

За словами організаторів, балет створений, як візія про видатного Майстра, який певний час жив і творив у Львові. Скульптор Іоан Пінзель (1707-1761) – яскравий представник пізнього бароко і рококо. Для його творів характерна велика емоційність і динаміка, надання створеним формам життєвих рис.

До слова, подія відбудеться у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля», який був створений у 2017 році.

Основна його мета – популяризація творчості геніального українського скульптора XVIII століття епохи бароко Іоана Георгія Пінзеля.

Одним із найважливіших напрямків проекту є привернення уваги до костелу Всіх Святих у селі Годовиця, що з 1974 року перебуває в аварійному стані, навіть без даху. Саме в цьому храмі знаходився найвідоміший вівтар, створений Майстром: вівтар, який підкорив Лувр.