ОСТАННІ НОВИНИ

Україна залишила ТОП-3 експортерів меду через масове отруєння бджіл

Соломія Головіна

|

Поставки меду за минулий рік зменшились більш ніж на чверть через масове отруєння бджіл отрутохімікатами. Про це повідомила директор Інформаційного центру «Зелене досьє» Тамара Малькова, передає Укрінформ.

 

«За підсумками 2018 року Україна залишила трійку найбільших країн експортерів меду. Поставки за рік зменшились більш ніж на чверть, це стало результатом минулорічного отруєння бджіл. Цього року теж є отруєння бджіл і ми теж не вийдемо на перші місця», – сказала Малькова.

Вона також зазначила, що наразі в Україні клімат потерпає від викидів парникових газів від сільського господарства, а сільське господарство має перебудовуватися через зміну клімату й пересування агрокліматичних зон.

«Через втрату гумусу та поживних речовин виснажено близько 43% земель, до чого призвело неправильне вирощування рослин. Підвищення температури на 1 градус зсуває межу агрокліматичних зон в середньому на 100 км на північ, а за останній час температура підвищилась на 2 градуси. 24% викидів парникових газів припадає на сільське господарство та агровиробництво. Окрім цього, сільське господарство є найбільшим водокористувачем у світі», – зауважила Малькова.

За її словами, для того аби виправити ситуацію в країні, громадським організаціям потрібно спільно працювати з Мінекології та Мінагрополітики для вирішення кліматичних проблем, які спричинені неналежним веденням агродіяльності. У першу чергу міністерства мають доробити й ухвалити стратегію розвитку аграрного сектору з урахуванням вимог охорони довкілля та міжнародних зобов’язань, затвердити комунікаційну стратегію уряду.

Також до вирішення вищезгаданої продблеми слід активніше залучати громадські та спільні міжвідомчі структури, застосовувати дієві санкції до порушників екологічного законодавства та вдосконалити систему екологічного контролю зокрема в аграрному секторі, акцентувала Тамара Малькова.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...