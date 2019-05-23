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У Львові розшукують крадений Lexus російської реєстрації

Андрій Котенський

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У Львові розшукують Lexus 570 російської реєстрації, який днями був викрадений у Івано-Франківській області. Про це повідомляє координатор Варта1 Ігор Зінкевич.

 

За попередніми даними автівку викрали у Ворохті у ніч 15 травня.

Реєстраційний номер автівки #К888ХМ 197серія. Серед видимих ознак – тріщина на лобовому склі.

Востаннє авто бачили коли воно направлялося в бік Львова.

Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного автомобіля повідомте до правоохоронних органів.

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