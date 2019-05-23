ОСТАННІ НОВИНИ

«Pro et Contra. Сцена нової музики» запрошує на безкоштовний концерт

Андрій Котенський

|

У рамках мистецького проекту «Pro et Contra. Сцена нової музики» переможці престижних музичних конкурсів подарують нову музику у рідному Львові.

 

Львівський ансамбль нової музики Pro et contra виконає камерні твори композитора Богдана Сегіна, яких ви ще не чули. За диригентською паличкою ще одна зірка камерної сцени – відомий польський диригент Блажей Вінсент Козловський.

Окрім того на сцені виступлять віолончелістка Оксана Литвиненко, яка є лауреаткою премії ім. Л. Ревуцького та композитор Богдан Сегін – лауреат премії ім. Б. Лятошинського.

У програмі – соло від Оксани твори класиків світової музики ХХ-ого століття американського композитора Джорджа Крамба та латвійського композитора Петеріса Васкса.

Концерт відбудеться у Львівській філармонії, 26 травня, об 22.00. Вхід вільний!

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...