«Pro et Contra. Сцена нової музики» запрошує на безкоштовний концерт

У рамках мистецького проекту «Pro et Contra. Сцена нової музики» переможці престижних музичних конкурсів подарують нову музику у рідному Львові.

Львівський ансамбль нової музики Pro et contra виконає камерні твори композитора Богдана Сегіна, яких ви ще не чули. За диригентською паличкою ще одна зірка камерної сцени – відомий польський диригент Блажей Вінсент Козловський.

Окрім того на сцені виступлять віолончелістка Оксана Литвиненко, яка є лауреаткою премії ім. Л. Ревуцького та композитор Богдан Сегін – лауреат премії ім. Б. Лятошинського.

У програмі – соло від Оксани твори класиків світової музики ХХ-ого століття американського композитора Джорджа Крамба та латвійського композитора Петеріса Васкса.

Концерт відбудеться у Львівській філармонії, 26 травня, об 22.00. Вхід вільний!