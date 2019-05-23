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Андрій Корнат: «Пам’ятайте про тих, хто своєю жертовністю дав нам ще один шанс»

Андрій Котенський

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Заступник голови Народного Руху України про роковини народження полковника Євгена Коновальця та цінності при виборі рішень:

«Сьогодні варто сказати про наші цінності та вибір полковника Євгена Коновальця.

Кожен з нас робить свій вибір, ми його робимо постійно, навіть не зауважуючи, вибираємо щось краще для себе, але наш вибір має різну природу мотиву.

Згадуючи Євгена Коновальця, пригадайте 2014 рік і перші хвилі мобілізації, коли добровольці з Майдану пішли захищати нашу Землю від російського агресора. Запитайте себе, чи мали вони корисливий мотив отримання зарплат, посад, мандатів? Цей вибір був опертий на любов до своєї матері, дочки, сина, сестри, до усього, що тобі рідне.

Отже, коли беретесь за відповідальну справу згадуйте очі тих людей, яких ви знаєте особисто, тих, хто пішов на війну, тих, хто віддав своє життя на Майдані, на фронті, тих, хто втратив на ній своїх рідних, тих, хто своєю безкорисністю та жертовністю дав нам ще один шанс робити свій вибір.

Коли наступної миті будете знову робити свій вибір, пам’ятайте про Них, пам’ятайте про Євгена Коновальця, В’ячеслава Чорновола, Василя Кіндрацького, Тараса Дороша, пам’ятайте про тих, хто вам дуже дорогий, без кого вам у житті буде нестерпно важко, та до нестями боляче.

З повагою до Вас. Слава Україні!», – повідомив Андрій Корнат.

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