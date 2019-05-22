У області створили «Екопарк студентський», «Парк Короля Данила» та ботанічний заказник «Двірцівський»

Природно-заповідний фонд Львівщини поповнився трьома новими об’єктами місцевого значення – двома пам’ятками природи «Екопарк студентський» (0,3434 га) і «Парк Короля Данила» (0,2237 га) та ботанічним заказником «Двірцівський»(63,9 га). Відповідне рішення прийняли на сесії Львівсьої облради.

Відтак, на території Сокальського ДЛГП «Галсільліс» створено ботанічний заканик місцевого значення «Двірцівський» з метою збереження та відтворення унікальних фітоценозів рідкісних та зникаючих видів місцевої флори, підтримання біорізноманіття регіону, охорони поліських морено-зандрових і долинних ландшафтів лісових екосистем без вилучення земель у землекористувача. Заповідна територія є одним із ареалів поширення шафрана Гейфеля, який занесений до Червоної книги України, передає прес-служба ЛОР.

Дендрологічний парк місцевого значення «Екопарк студентський» створено на території Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (без вилучення територій у землекористувача) з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання. На території, що відведена під дендрологічний парк місцевого значення «Екопарк студентський» зростає понад 75 видів флори, з них: 18 видів дерева та кущі, решта – трав’янисті рослини.

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва у центральній частині м. Судова Вишня – важливий садово-парковий об’єкт, який потребує збереження та відновлення. Об’єкт має історичне, композиційне та рекреаційне значення не лише для міста, але і для природно-заповідного фонду Львівщини.