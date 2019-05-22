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САП взялася за Порошенка

Соломія Головіна

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялася за розслідування правомірності дій колишнього президента України Петра Порошенка та низки вищих посадових осіб органів державної влади та нардепів. Про це повідомляє Facebook-сторінка відомства.

 

«За результатами особистого прийому заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Івановича громадянина Крючкова Д.В. щодо правомірності дій колишнього Президента України, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів України та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків», – мовиться у повідомленні.

При цьому у САП наголошують, що прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за наступними фактами:

– щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Центренерго» та Фонду державного майна України;

– щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Центренерго» при закупівлі вугілля;

– за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та ПАТ «Укргідроенерго» за попередньою змовою з іншими особами майном та коштами вказаних підприємств шляхом;

– щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот».

Як зазначається, службові особи та члени наглядової ради ПАТ «Центренерго» спільно зі службовими особами ФДМУ та низкою службових осіб органів держвлади, використовуючи свої службові повноваження та статус, розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ «Центренерго» з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі.

«Як стверджує заявник, спільні дії вказаної групи осіб координувалися Народним депутатом України Кононенком І.В. та колишнім Президентом України. Результатом злочинних дій є реалізація схеми заволодіння майном ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження результатів конкурсу з приватизації належного державі пакету акцій товариства. При цьому кошти в сумі понад 6 млрд грн, що мали б бути отримані від такого відчуження, попередньо незаконно виведено з ПАТ «Центренерго» та конвертовано через підконтрольні суб’єкти господарювання упродовж 2016-2018 років. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України», – мовиться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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