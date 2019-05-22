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Начальник Управління державної охорони подав рапорт на звільнення

Соломія Головіна

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Валерій Гелетей написав рапорт на звільнення з посади начальника Управління державної охорони. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

Як пояснив Валерій Гелетей, він вирішив написати рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б, за його словами, безвідповідально.

«Особовий склад УДО України для мене – друга родина, ми пліч-о-пліч одними з перших у 2014 році були направлені на схід України для виконання завдань за призначенням. Високопрофесійні дії нашого підрозділу народили у кремлівських пропагандистів міф про американський спецназ, який воює на боці України. Дякую особовому складу за відданість справі й високий рівень відповідальності, бо з 2014 року кожен з вас виконує свої обов’язки в посиленому режимі несення військової служби, часто без вихідних і до пізньої ночі», – зазначив він.

Фото: Facebook-сторінка Валерія Гелетея

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