Зеленський призначив собі першим помічником бізнес-партнера

Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником Президент України. Відповідний угаз опубліковано на сайті глави держави.
«Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником Президента України – йдеться у повідомленні.
Як відомо Сергій Шефір – співвласник студії «Квартал 95».
Також президент підписав укази:
Сергія Трофімова призначити першим заступником глави Адміністрації президента України,
Юрія Костюка заступником глави Адміністрації президента України,
Руслана Рябошапки заступником глави Адміністрації президента України,
Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України,
Кирила Тимошенка заступником глави Адміністрації президента України,
Андрія Єрмака помічником президента України,
Руслана Стефанчука радником президента України – представником президента України у Верховній Раді України,
Михайла Федорова радником президента України.
Андрій Котенський