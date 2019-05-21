На реставрацію Домініканського монастиря в Жовкві скерували 4 млн грн

Депутати Львівської обласної ради спрямували 4 млн грн на реставрацію ансамблю Домініканського монастиря в м. Жовква. Відповідне рішення обласні обранці прийняли сьогодні, 21 травня, коли вносили зміни до бюджету під час сесійного засідання.

Як пояснила заступник директора департаменту фінансів Львівської ОДА Світлана Наконечна, загалом обсяг бюджету не змінюється, проводиться перерозподіл деяких видатків.

«Для департаменту архітектури розвитку та містобудування запропоновано збільшити видатки на 4 млн 100 тис. грн для реставрації ансамблю Домініканського монастиря в місті Жовква», – зазначила вона.

Також збільшили видатки на будівництво школи в с.Либохора та народного дому у с. Великі Грибовичі.

«Видатки департаменту економічної політики заплановано зменшити на 6 млн 663 тис. грн. В рамках цього зменшення збільшуються видатки на будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Либохора Турківського району – 2 млн грн, будівництво народного дому у с. Великі Грибовичі Жовківського району – 5 млн грн, проведення капітального ремонту покрівлі Солонської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дрогобицького району – 337 тис. грн. Для проведення цих видатків запропоновано зменшити обсяг ресурсу для департаменту економіки, які передбачені на створення на створення КП ЛОР «Львівське обласне шляхово-ремонтне підприємство», – сказала Світлана Наконечна.