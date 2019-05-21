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Львів'ян запрошують на відкриту дискусію щодо облаштування вулиці Виговського

Анастасія Мельник

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26 травня о 14 годині на стадіоні львівської школи №77 (вул. Виговського, 7а) відбудеться обговорення щодо розвитку вулиці Вигововського. Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

 

Під час дискусії учасники курсу City Makers’ Course Lviv / Львівський курс міських творців презентують результати свого аналізу щодо можливостей розвитку громади Виговського-Любінська.

Також всі учасники цієї зустрічі будуть мати можливість оцінити напрацювання студентів курсу, висловити власні враження та побажання, що стосуються змін у громаді.

Одним із важливих завдань цієї зустрічі – створення своєрідної карти наступних кроків, які забезпечать початок змін в громаді.

Організатори заходу зазначають, що у разі дощу – обговорення перенесуть у спортивний зал школи.

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