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В Україні великі супермаркети зобов'яжуть облаштувати громадські вбиральні

Анастасія Мельник

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З 1 серпня у нових великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть громадські вбиральні. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

 

«Обов’язкові туалети для відвідувачів у великих супермаркетах. Ця норма міститься у нових змінах у ДБН «Підприємства торгівлі» та вступає у дію з 1 серпня», – написав заступник міністра.

Лев Парцхаладзе зазначив, що мова йде про усі нові та реконструйовані великі супермаркети, гіпермаркети та інші продовольчі магазини з торговельною площею 2500 кв. м і більше, а також з універсальним асортиментом товарів.

«Розрахунок – 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт.

Туалетні кімнати мають бути роздільними для чоловіків та жінок та обов’язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю», – підкреслив він.

За словами заступника міністра, зараз проектувальники зобов’язані передбачати громадські вбиральні для відвідувачів лише у непродовольчих торговельних центрах.

«Новими змінами ми підвищуємо комфорт при відвідуванні великих продовольчих магазинів», – додав Лев Парцхаладзе.

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