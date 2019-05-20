У Дніпровському госпіталі 48-річний військовий зі Львова впав у кому

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, у комі знаходиться 48-річний військовий зі Львова, який був поранений біля Кримського. Про це у Facebook написав головний лікар Сергій Риженко.

«Дуже важко бачити, відчувати, розуміти та рятувати приречених. Після чотирьох годинної операції ледь помітні покращення: з’явилися реакції на зовнішні подразники. Вже кома І, сопор. Роман дуже хоче жити, він з нами», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 48-річний Роман був поранений у ніч на 18 травня у районі Кримського. Чоловікові куля потрапила у голову. Зранку о 9.30 військового з аеропорту доставили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.