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На Сколівщині мотоцикліст злетів у кювет і потрапив до лікарні

Соломія Головіна

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Поблизу села Нижня Рожанка Сколівського району водій мотоцикла злетів у кювет, внаслідок чого отримав значні травми. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам 19 травня о 20:01. Як з’ясувалось на місці виклику, чоловік під час спуску на мотоциклі по грунтовій дорозі не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, перекинувся та зазнав значних травм, через що не міг рухатись.  Рятувальники надали допомогу по транспортуванню травмованого в карету швидкої медичної допомоги.

Потерпілого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

 

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