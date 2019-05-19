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Вчора на Донбасі четверо українських захисників отримали поранення

Вероніка Рой

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Вчора, 18 травня, в зоні Операції об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення різних ступенів четверо українських захисників. Їх було евакуйовано до медичних закладів. Про це інформує інформаційно-аналітичний центр Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші загалом 8 разів. Під прицілом російських окупантів перебували позиції наших мужніх захисників в районі Кримського. Тут ворог вів обстріли 5 разів.

Наші герої, які захищають Україну на Луганському напрямку, вели адекватні оборонні дії. На кожний ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь черговими вогневими засобами, при цьому чітко дотримуючись Мінських домовленостей.

Донецький напрямок

Минулої доби російсько-окупаційні війська проявили активність ввечері. Тут, з 18:00 до опівночі, зафіксовано 10 ворожих обстрілів. З них 4 рази в районі Авдіївки, та тричі ворог вів вогонь по оборонцях н.п. Піски. Окупанти переважно застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

З 18:10 від окупованої Старомихайлівки ворог випустив декілька мін 82-го калібру по позиціях захисників н.п. Піски та протягом 50 хвилин вів вогонь з АГС та великокаліберних кулеметів.

Також бойові дії із застосуванням гранатометів та іншого піхотного озброєння велися поблизу Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Піщевика. При цьому з 19:45, протягом години, від окупованого міста Ясинувата ворог вів вогонь з озброєння БМП.

Захисники України щоразу адекватно придушували збройну активність російсько-окупаційних військ черговими вогневими засобами.

 

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