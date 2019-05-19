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В Україні планують заборонити висаджувати дерева на межі з сусідньою присадибною ділянкою

Вероніка Рой

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В Україні планують встановити мінімальну відстань, на якій дозволяється висаджувати дерева в новій садибній забудові. Мова йде лише про ті сторони земельних ділянок, які є суміжними з сусідськими. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

«Непорозуміння і конфлікти між сусідами, які мають суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого лише не доходять ці чвари. Щоб вирішити цю проблему для нової садибної забудови, у проекті нових містобудівних ДБН запропоновано встановити мінімальну відстань, на якій дозволяється висаджувати дерева і кущі. Це стосується лише тієї сторони, яка суміжна з сусідською ділянкою. Тобто, на сторону, яка межує, наприклад, з вулицею, ці норми не будуть розповсюджуватися. На нашу думку, це дозволить нарешті врегулювати питання для власників садибних ділянок», — сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Відповідна норма міститься у проекті оновлених ДБН «Планування та забудова територій», які вже затверджені і будуть опубліковані найближчим часом. Таким чином мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, які висаджуються, має складати 1 м, до стовбурів дерев — не менше 4-6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметру.

Для прикладу, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Також, щоб не провокувати додаткові конфлікти, власники сусідніх земельних ділянок мають вживати низку заходів, наприклад, підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали та не переходили на сусідню земельну ділянку.

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