Українські банки хочуть зобов’яжуть повертати клієнтам гроші, зняті з карт шахраями

Національний банк України оголосив про намір посилити захист прав користувачів платіжних карток. Нацбанк планує зобов’язати банки повертати кошти, списані з картки шахраями. Про це йдеться на сайті НБУ.

Як повідомляється, Національний банк України хоче встановити додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які ним не здійснювалися.

Зокрема, банк повинен після отримання відповідного повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійснення цього переказу, не пізніше наступного робочого дня. Окрім випадку, коли банк має підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомлено правоохоронні органи.

«Користувач несе всі збитки, пов’язані з переказами, що ним оскаржуються, якщо банком доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції», – йдеться у повідомленні НБУ.

Також зазначається, що банк має право не повертати користувачу на його рахунок суму коштів у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі близько 350 гривень), якщо переказ, що оскаржувався користувачем, був здійснений із використанням втраченої, викраденої або неправомірно використаної платіжної картки або її реквізитів, та, якщо водночас користувач повідомив банк про її втрату чи викрадення лише після проведення такого переказу.