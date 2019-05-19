Медики назвали ягоду, яка зміцнює здоров’я серця

Чорниця дуже корисна, адже плоди даної ягоди зміцнюють здоров’я серця. Продукт попереджає ішемічну хворобу, гіпертрофію та інфаркти, це доведено дослідженням. Про це повідомляє Ukrhealth.

Фахівці запросили 36 добровольців для участі в експерименті. Протягом двох місяців волонтери разом з основним харчуванням випивали щодня 150 грамів чорничного соку. Після завершення дослідів медики перевірили стан здоров’я учасників. Фахівці визначили, що у добровольців відбулося зниження рівня холестерину та глюкози в крові, концентрація інших шкідливих речовин теж зменшилася. Чорниця позитивно впливає на зір, заявляють лікарі. Важливим моментом є здатність плодів знижувати кількість ліпопротеїдів, це в свою чергу забезпечує зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

Є й інші цілющі фактори, в тому числі запобігання накопичення нальоту в артеріях. Чорниця перешкоджає розвитку атеросклерозу, безпосередньо пов’язаного з хворобами серця.