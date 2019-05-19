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Медики назвали ягоду, яка зміцнює здоров’я серця

Вероніка Рой

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Чорниця дуже корисна, адже плоди даної ягоди зміцнюють здоров’я серця. Продукт попереджає ішемічну хворобу, гіпертрофію та інфаркти, це доведено дослідженням. Про це повідомляє Ukrhealth.

 

Фахівці запросили 36 добровольців для участі в експерименті. Протягом двох місяців волонтери разом з основним харчуванням випивали щодня 150 грамів чорничного соку. Після завершення дослідів медики перевірили стан здоров’я учасників. Фахівці визначили, що у добровольців відбулося зниження рівня холестерину та глюкози в крові, концентрація інших шкідливих речовин теж зменшилася. Чорниця позитивно впливає на зір, заявляють лікарі. Важливим моментом є здатність плодів знижувати кількість ліпопротеїдів, це в свою чергу забезпечує зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

Є й інші цілющі фактори, в тому числі запобігання накопичення нальоту в артеріях. Чорниця перешкоджає розвитку атеросклерозу, безпосередньо пов’язаного з хворобами серця.

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