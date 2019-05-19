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Екс-заступник голови адміністрації Януковича Портнов заявив, що повернувся в Україну

Вероніка Рой

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Колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. Про це він написав сьогодні, 19 травня, у Тelegram.

 

«Друзі, більше п’яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, – пора повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!», – написав він.

Також Портнов опублікував фотографію з київського аеропорту.

Зазначимо, що Портнов виїхав з України у 2014 році після подій на Євромайдані. У 2014 році жив у Росії, згодом мешкав у Відні.

Як пише УП, Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 рр, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.

Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова «протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 недостовірним і невідповідним дійсності, зобов’язавши відновити його порушені права».

Фото: Telegram Андрія Портнова

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