Євробачення-2019: букмекери назвали фаворитів пісенного конкурсу

Букмекерські компанії вважають фаворитом фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2019» представника Нідерландів Дункана Лоренса . Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначимо, що представник Нідерландів виступає із піснею «Arcade».
На другом місці в переліку фаворитів іде представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею «Zero Gravity».
Третє місце прогнозують для представника Швейцарії Луки Хенні із піснею «She Got Me».
Як повідомляє Еспресо, з п’ятірки фаворитів вибув росіянин Сергій Лазарєв, опустившись на 7-ме місце, та ісландський гурт Hatari, який вперше потрапив до топ-5 лише цього тижня, а зараз посідає 6-у сходинку.
Нагадаємо, сьогодні о 22 годині в Тель-Авіві, Ізраїль відбудеться фінал Євробачення-2019.
Фото: Сегодня
Вероніка Рой