Як їсти полуницю з користю для здоров’я: пояснення від МОЗ

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чим корисна полуниця, чим небезпечна та як зробити її безпечнішою. Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

Чим корисна полуниця

Вона багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти. Вісім полуниць містять більше вітаміну С, ніж цілий апельсин зі шкіркою. Його вміст не зменшується, якщо зірвані полуниці зберігати в холодильнику. Полуниці містять також вітамін К та фолієву кислоту. У полуниці багато калію та магнію — мікроелементів, яких багатьом бракує. Полуниця багата на низку глікозидів — біологічно-активних сполук, що так чи інакше сприяють молодості та відновленню.

Згідно з дослідженнями, полуниця має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію. Антиоксиданти запобігають окисленню ліпопротеїнів крові та стінок судин, тож полуниця знижує ризик серцево-судинних хвороб. Її компоненти також підвищують чутливість клітин до інсуліну, покращують стан пацієнтів з метаболічним синдромом і навіть знижують ризик раку ротової порожнини, стравоходу та простати.

«Консервована, знебарвлена (чи, що ще гірше, пофарбована фуксином) полуниця не має таких властивостей. Всі біологічно-активні елементи містить лише природно червона полуниця», – повідомляє Уляна Супрун.

Як їсти полуницю та не схибити

Ягоди слід неодмінно мити, навіть якщо вони виглядають чистими. Це позбавить їх збудників хвороб та зменшить кількість пестицидів. Найкраща науково обґрунтована порада — залити водою з содою (10 г на 1 літр), лишити на 10 хвилин і відкинути через друшляк.

Наразі немає доказів, що органічні полуниці значно кращі за вирощені з використанням засобів захисту рослин та дозованого внесення комплексних добрив. Навіть вони можуть містити залишки пестицидів, хоча і меншою мірою. Сертифікована органічна продукція і вирощене на городі — це різні речі, пам’ятайте про це.

Якщо ви бачите зіпсовані ягоди — знайте, що фунгіциди більше не діють, і така партія полуниці відносно безпечна. Тільки не забудьте помити і викинути всі зіпсуті полуниці.

Якщо у вас схильність до атопічного дерматиту, чи ви даєте полуницю дитині вперше та переймаєтеся — приготуйте полуничне пюре і прокип’ятіть його 10 хвилин чи поставте в мікрохвильовку. Вітамін С та біологічно-активні сполуки за цей час повністю не зруйнуються. Навпаки бланшування чи обробка парою овочів та фруктів потрібна перед заморожуванням на зиму. Це спиняє ферменти, які б руйнували вітаміни чи антиоксиданти (аскорбіназу та поліфенолоксидазу).

Чи від полуниці справді «обсипає»?

Уляна Супрун зазначає, що від полуниці інколи може обсипати. Однак, за її словами, варто розрізняти алергію на полуницю та атопічний дерматит.

Алергія — це миттєва або відкладена реакція імунної системи на певні молекули, в даному разі — полуниці. Через це ми маємо свербіж, почервоніння чи набряк. Харчові алергії часто спричиняють також почервоніння та біль язика, губ, слизової рота або біль в животі. Алергію діагностують за реакцією на споживання (за допомогою харчового орального тесту). Антитіла не завжди є надійним маркером алергії.

«Алергія на полуницю є приблизно в 6-8% дітей та 9% дорослих. Алергія небезпечна тим, що алерген може викликати анафілактичний шок — масивну імунну реакцію, яка призводить до ускладнення дихання. Якщо ви знаєте, що маєте алергію на певний продукт, не їжте його. Вміст алергену в полуниці не залежить від того, вирощували полуницю в теплиці, на городі чи відповідно до стандартів органічного виробництва», – пояснює очільниця МОЗ.

Атопічний дерматит — це хронічне запальне висипання на шкірі, яке з’являються в дитинстві. Спричинити атопічний дерматит можуть грибки, бактерії, сухе повітря, стрес чи харчові продукти. У дітей до 5 років атопічний дерматит найчастіше провокують продукти, а в дорослих — те, що ми вдихаємо.

«Від 20 до 60% людей з атопічним дерматитом мають ті чи інші харчові алергії, в тому числі — на полуницю. В цьому разі слід не просто уникати ягід, а звернутися до лікаря щодо лікування та запобігання проявам дерматиту. Лише якщо виявиться, що тригером дерматиту є полуниця, тоді потрібно від неї відмовитися», – зазначає Уляна Супрун.

Також в.о міністра охорони здоров’я додає, що полуниця небезпечна не лише алергенами. Ягоди можуть бути джерелом паразитарних інфекцій та гепатиту А, якщо виросли на забруднених фекаліями полях чи якщо їх збирали хворі на гепатит А люди.

«Тому ще раз: полуницю слід вирощувати з використанням сертифікованих засобів захисту та добрив, і завжди ретельно мити перед споживанням», – наголосила вона.