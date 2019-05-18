У лікарні в Дніпрі рятують життя пораненого військового зі Львова

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова оперують 48-річного львів’янина, який цієї ночі отримав поранення біля селища Кримське в зоні проведення ООС. Про це у Facebook повідомляє головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

Як він повідомляє, ворожа куля потрапила військовому у лоб.

«Вхідний отвір над правим оком. Вихідний – з лівої скроні. В 9.30 год. з аеропорту доставлений в лікарню ім. Мечникова, одразу в реанімаційний зал. Найкваліфікованіші лікарі під керівництвом Юрія Скребцов намагаються врятувати життя. Розгорнута операційна. У Романа глибока кома, штучна вентиляція легенів. Військові лікарі створили диво, доставивши його живим. Третю годину йде операція», – мовиться у повідомленні.