ОСТАННІ НОВИНИ

Суд оштрафував львівського активіста, який 9 травня закидав яйцями пам’ятний знак з радянською символікою

Вероніка Рой

|

Суд оштрафував на 68 гривень активіста «Добровольчого руху ОУН» Антона Петрівського, що який закидав яйцями гранітний монумент «Орден Великої вітчизняної війни» у Львові 9 травня. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

 

Зазначено, що 9 травня близько 10:00 на території Пагорба Слави під час покладання квітів з нагоди націоналіст кинув 2 курячих яйця в пам’ятний знак у формі зірки. Крім того, Петрівський під час перепалки плюнув в обличчя представниці «Українського вибору» Інні Іваночко. Таким чином, активіст ОУН вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, а саме, дрібне хуліганство.

При розгляді справи він підтвердив обставини викладені в протоколах про адміністративне правопорушення, однак пояснив, що таким чином висловив свої погляди щодо пам’ятних знаків радянського режиму та осіб, які їх підтримують.

В результаті Петрівського визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення, та оштрафовано на 68 гривень.

Крім того, з активіста стягнули на користь держави 384 гривень судового збору.

Фото: dyvys.info

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...