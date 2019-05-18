Суд оштрафував львівського активіста, який 9 травня закидав яйцями пам’ятний знак з радянською символікою

Суд оштрафував на 68 гривень активіста «Добровольчого руху ОУН» Антона Петрівського, що який закидав яйцями гранітний монумент «Орден Великої вітчизняної війни» у Львові 9 травня. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 9 травня близько 10:00 на території Пагорба Слави під час покладання квітів з нагоди націоналіст кинув 2 курячих яйця в пам’ятний знак у формі зірки. Крім того, Петрівський під час перепалки плюнув в обличчя представниці «Українського вибору» Інні Іваночко. Таким чином, активіст ОУН вчинив дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, а саме, дрібне хуліганство.

При розгляді справи він підтвердив обставини викладені в протоколах про адміністративне правопорушення, однак пояснив, що таким чином висловив свої погляди щодо пам’ятних знаків радянського режиму та осіб, які їх підтримують.

В результаті Петрівського визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення, та оштрафовано на 68 гривень.

Крім того, з активіста стягнули на користь держави 384 гривень судового збору.

Фото: dyvys.info