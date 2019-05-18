Порошенко звільнив свого речника Цеголка та ще низку радників

Президент України Петро Порошенко підписав укази про звільнення свого прес-секретаря Святослава Цеголка, а також низки радників. Відповідні укази розміщенні на сайті Президента.

Зокрема, Петро Порошенко підписав укази про звільнення першого помічника Президента України Юрія Оніщенка. Також Президент звільнив позаштатних радників: Юрія Ткаченка, Олександра Корнійчука, Андерса Фог Расмуссена, Сергій Квіта, Віктора Короля, Олександра Пасхавера, Ігоря Гриніва, Олександра Домбровського, Сергія Куніцина, Марію Гайдар, Лєшека Бальцеровича, Сергія Березенка, Ростилава Павленка.

Окрім цього, Глава держави звільнив Ірину Луценко від виконання обов’язків представника Президента України у Верховній Раді та Ірину Геращенко від виконання обов’язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.