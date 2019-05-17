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У Німеччині протестували безпілотне повітряне таксі

Анастасія Мельник

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Німецький стартап Lilium продемонстрував прототип п’ятимісного автономного повітряного таксі. У компанії стверджують, що це перша подібна розробка в світі. Про це повідомляє BBC.

 

За словами представника компанії, нещодавно прототип пройшов перші випробування: самостійно злетів, завис у повітрі та приземлився.

Зокрема, такий унікальний транспорт, який працює на електроенергії, здатний подолати 300 км за годину.

 Зазначається, що кілька інших компаній уже випробували подібні безпілотники, але жоден із них не бере на борт більш як дві особи.

«Ми завжди прагнули збільшити число місць з двох до п’яти – це відкриває небо набагато більшому числу мандрівників», – підкреслив виконавчий директор та один із засновників Lilium Даніел Віганд.

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