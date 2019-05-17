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Керівника Держслужби зайнятості України затримали за «відкати»

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи затримала групу посадовців-корупціонерів на чолі з в.о. голови Державної служби зайнятості України Валерієм Ярошенком. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор України Юрій Луценко.

 

«Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі з в.о. Голови державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати при будівництві об’єктів соціального призначення», – написав він.

Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Фото: Facebook-сторінка Юрія Луценка

 

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