Керівника Держслужби зайнятості України затримали за «відкати»

Правоохоронні органи затримала групу посадовців-корупціонерів на чолі з в.о. голови Державної служби зайнятості України Валерієм Ярошенком. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор України Юрій Луценко.

«Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі з в.о. Голови державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати при будівництві об’єктів соціального призначення», – написав він.

Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Фото: Facebook-сторінка Юрія Луценка