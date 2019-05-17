Ірина Луценко подала у відставку з посади представниці президента у ВР

Ірина Луценко подала заяву про звільнення з посади представниці президента Петра Порошенка у Верховній Раді. Про це сама Луценко заявила в Раді 17 травня, передає «Громадське».

«Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представника президента Порошенка в парламенті. Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади», – сказала вона.

Луценко вказала, що на початку роботи її головним завданням було налагодження ефективної співпраці з депутатськими фракціями, групами (здебільшого опозиційними), комітетами. За 5 років парламент підтримав понад 200 президентських ініціатив, за час роботи саме Луценко – 54.

«Я можу сміливо сказати, що за останні роки парламент підтримав низку фундаментальних законів, ініційованих Порошенком, які мають значення для подальшого розвитку України», – сказала представниця президента.