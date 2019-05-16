Зі Львова до Афін запускають прямий авіарейс

Українська авіакомпанія «Джоніка» відкрила продаж на прямі рейси зі Львова до Афін, які розпочнуть виконувати на сезонній основі із 21 липня. Про це свідчить дані системи онлай бронювання Skyscanner.

Ціна квитка в одну сторону стартує від 1665 грн. У цю суму входить безкоштовне харчування. Безоплатна норма перевезення багажу – до 25-32 кг, в залежності від класу обслуговування, та ручна поклажа до 7 кг.

За даними Avianews, у системах бронювання рейси можуть відображаються з логотипом Flex Flight або Kam Air.

Розклад передбачає польоти один раз в тиждень по неділях з 21 липня по 15 вересня 2019 року. Вильоти з Афін о 13:00 і приліт об 15.30, зі Львова – о 16:30 і прибуття у Афіни в 19.00. Час у дорозі становитиме 2 години 30 хвилин. На лінії заявлений літак Boeing 737-400.

Аналіз розкладу показав, що рейси виконуватиме в режимі естафети повітряне судно, задіяне в рейсах Жуляни – Афіни. Таким чином, спочатку літак буде вилітати з Києва до Афін, далі здійснювати переліт Афіни – Львів – Афіни, і після того повертатися в Київ.

Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден за станом на 15 травня 2019 року, флот «Джоника» складається з одного Boeing 737-300 1999 року випуску і двох Boeing 737-400 1994 років випуску.