Упродовж доби ворог чотири рази обстріляв українські позиції

Станом на 11 годину агресор чотири рази обстріляли позиції захисників України на донецькому напрямку. Про це повідомив під час брифінгу речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

«Від початку поточної доби станом на 11 годину російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли позицій захисників України на донецькому напрямку», – повідомив Дмитро Гуцуляк.

Так, з опівночі ворог здійснив мінометний обстріл українських оборонців Новотроїцького. З напрямку від окупованого Докучаєвська противник протягом півгодини випустив 5 мін 82-го калібру, супроводжуючи обстріл вогнем з АГС та стрілецької зброї.

З 01:40 окупанти вели прицільний обстріл позицій українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї в районі Богданівки.

З 02:35, протягом півгодини, від окупованого села Верхньошироківське ворог також застосовував гранатомети по позиціях українських оборонців Павлополя.

Після відносного затишшя, російсько-окупаційні війська з 10:35 розпочали обстріл українських оборонців Водяного. Від окупованого села Азов противник випустив 6 мін калібру 82 мм.

За наявною інформацією, втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів немає.