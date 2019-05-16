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Петиція про визнання Голодомору у Німеччині набрала достатню кількість підписів

Анастасія Мельник

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Торік українська громада у Німеччині розпочала збір підписів під петицією про визнання Голодомору 1932-1933 роках геноцидом українського народу. Відтак, за два тижні до завершення збору,  петиція набрала достатню кількість підписів. Про це йдеться на сайті петиції.

 

У тексті петиції зазначається, що німецький Бундестаг, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках – це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.

Для того, аби влада Німеччини розглянула петицію, вона мала зібрати 50 тисяч голосів.

Станом на 16 травня петиція зібрала 89 118 підписів. Однак, збір підписів триватиме до 27 травня. Підписати петицію може кожна особа, незалежно від громадянства та країни проживання. Спеціально для цього українці в Німеччині розробили спеціальну інструкцію, як підписати петицію.

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