На українських трасах планують зробити світловідбиваючу дорожню розмітку

На українських трасах планують робити дорожню розмітку зі світловідбиваючими вставками для підвищення безпеки руху у вечірній час. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Кабміну.

За підрахунками експертів, це на 70% покращить видимість на дорогах у вечірній час, що, у свою чергу, дозволить суттєво посилити безпеку дорожнього руху.

«Продовжуємо впроваджувати сучасні ідеї для підвищення безпеки руху на українських дорогах. Наприклад, вводимо можливість проектувати на трасах дорожню розмітку зі світловідбиваючими вставками, які дозволять покращити видимість для водіїв у вечірній час. За своєю суттю вони нагадують принцип дії катафоту. Цей світловідбивач зазвичай використовують на фарах автомобілів чи велосипедів. Світловідбиваючі вставки на дорожній розмітці могли би вирішити проблему з підсвічуванням трас у нічний час і їх більш реально робити, ніж, наприклад, ту ж саму люмінесцентну розмітку», – сказав Лев Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе пояснив, що такі світловідбиваючі вставки можуть також розташовуватися для позначення острівців безпеки, пішохідних переходів та велодоріжок.