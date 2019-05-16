У зоні ООС загинув український військовий

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню: один український захисник загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог п’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;

з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.