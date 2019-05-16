На Донбасі 258 осіб вважаються безвісти зниклими

Сьогодні, 16 травня, в оприлюдненому звіті уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко повідомляється, що за даними СБУ, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, передає Укрінформ.

«За інформацією Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, 258 осіб вважаються зниклими безвісти на Донбасі», – йдеться у звіті.