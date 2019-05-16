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На Донбасі 258 осіб вважаються безвісти зниклими

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 16 травня, в оприлюдненому звіті уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко повідомляється, що за даними СБУ, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, передає Укрінформ.

 

«За інформацією Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, 258 осіб вважаються зниклими безвісти на Донбасі», –  йдеться у звіті.

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