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Завтра частина Личаківського району сидітиме без води

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Завтра, 14 травня, буде призупинено водопостачання до частини вулиць Личаківського району. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

 

У зв’язку з плановими роботами з ліквідації витоку на водопроводі діаметром 500 мм по вул. Яловець, завтра, 14 травня, з 09.00 год. до 17.00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район, обмежений вулицями: Личаківська, 81−285, Яловець, Голубця, Букова, Дріжджева, Милорадович, Бахматюка, Зборівська, Січнева, Горівська, Поморянська, Пасічна, 2 — 64 та прилеглі вулиці до них вулиці.

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