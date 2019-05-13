Завтра частина Личаківського району сидітиме без води

Завтра, 14 травня, буде призупинено водопостачання до частини вулиць Личаківського району. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

У зв’язку з плановими роботами з ліквідації витоку на водопроводі діаметром 500 мм по вул. Яловець, завтра, 14 травня, з 09.00 год. до 17.00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район, обмежений вулицями: Личаківська, 81−285, Яловець, Голубця, Букова, Дріжджева, Милорадович, Бахматюка, Зборівська, Січнева, Горівська, Поморянська, Пасічна, 2 — 64 та прилеглі вулиці до них вулиці.