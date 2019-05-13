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Від сьогодні автобус №48 курсує за новим маршрутом

Вероніка Рой

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Від сьогодні, 13 травня, автобусний маршрут № 48, який з’єднує Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького та вул. Богдана Хмельницького, курсуватиме за новим маршрутом. Про це йдеться на сторінці у Facebook аеропорту.

 

Відтепер автобус №48 курсуватиме: Міжнародний аеропорт «Львів»– вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. М. Вербицького – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Любінська – Аеропорт.

Автобус у робочі дні починає рух о 07:00 і буде працювати до 20:07. Інтервал руху: 17-30 хв. Загальна тривалість подорожі цим маршрутом складає трохи більше години.

Також суттєво збільшено кількість автобусів, що будуть обслуговувати пасажирів. До сьогодні, на маршруті працювало лишень два автобуси. Зараз, згідно слів водіїв, курсує 10 одиниць транспорту.

Нагадаємо, минулого року почав курсувати автобусний експрес-маршрут з аеропорту до Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева).

До слова, пасажири також можуть добратися до летовища тролейбусом № 9, що курсує від аеропорту до головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка, що на вулиці Університетській.

Фото: аеропорт

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