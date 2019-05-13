У Мінагрополітики розповіли, коли подешевшає цибуля

Цьогоріч є хороші перспективи на врожай цибулі, відповідно очікується зниження ціни на неї. Про це повідомив начальник управління рослинництва, насінництва, садівництва і виноградарства Мінагрополітики України Леонід Сухомлин, передає Аgroportal.ua.

«Із кожним днем все більше і більше цибулі надходить в торгові мережі з надранніх і ранніх термінів посадки, як вітчизняного, так і імпортного виробництва і вже на початку – в середині червня ціни істотно знизяться», – зазначив представник Мінагрополітики.

На думку Леоніда Сухомлина, є два головні чинники, що спровокували ціновий стрибок цибулі. Це недобір врожаю через несприятливі погодно-кліматичні умови та інші чинники (посуха в березні-квітні 2018) в період посіву цибулі ріпчастої в південних регіонах, які привели до зменшення площ культури на 2,3 тис. га або 4,2% проти 2017 року.

А також в липні-серпні 2018 року в період дозрівання і збирання в південних регіонах (Херсонська, Одеська та Миколаївська області) утворилися несприятливі погодні умови, які були викликані затяжними інтенсивними дощами. Як наслідок цибуля «хворіла», спостерігалося її гниття ще на полі.

«Вищезазначені фактори призвели до зменшення виробництва цибулі в 2018 році на 92,7 тис. т або 10% проти 2017 року. Відчутніше це виробництво було у сільськогосподарських товаровиробників, їх урожай зменшився на 41 тис. т або 35% проти 2017 року », – повідомив Леонід Сухомлин.